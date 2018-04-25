ADVENTUR: новые возможности для туризма

Так зарубежная пресса называет Беларусь. Беларусь открыта для туризма, в том числе благодаря безвизовому режиму. Путешественники отмечают ее богатое архитектурное наследие, а также удивительную природу — первобытные леса и обширные национальные парки.

Уникальные природные комплексы охраняются государством: в стране 5 крупных национальных парков, один из которых – Беловежская пуща – внесен в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

В прошлом году были расширены возможности безвизового въезда. Приехать в Беларусь без визы граждане ряда государств могут также на 15 дней – в таком случае открыт путь через две региональные воздушные гавани и пункты пропуска на сухопутной границе (с Литвой и Польшей). Эта программа охватывает объединенную туристическо-рекреационную зону, включающую знаменитые достопримечательности и крупнейшие города запада Беларуси. В Брестcком регионе – это город Брест, а также Брестcкий, Жабинковский, Каменецкий и Пружанский районы; в Гродненском регионе – город Гродно, а также Гродненский, Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский, Свислочский и Щучинский районы.

Накануне выставки посольством Беларуси в Литве было организована презентация туристических возможностей безвизовых регионов Брестской и Гродненской областей.

Среди гостей были руководители Департамента туристической политики Министерства экономики и Национальной ассоциации туристического бизнеса Литвы, а также операторы в сфере туризма. Как отметил заведующий отделом политики в сфере туризма Министерства экономики и инноваций Литвы Ренальдас Чюжас, Беларусь — одно из перспективных туристических направлений для жителей Литвы. Совместная история, архитектурное наследие, широкие возможности для медицинского туризма – перспективные направления развития туристического потенциала.

Отправиться на рыбалку, поправить здоровье в санатории — вот далеко не полный список того, что нужно сделать в Брестской области. Славный регион Беларуси для многих из нас известен благодаря Брестской крепости и Беловежской пуще. В ходе встречи состоялась презентация богатейшего туристического потенциала Национального парка «Беловежская пуща».

Узнать о туристических возможностях Брестской области можно на сайте bresttravel.by, рассказал заведующий сектором туризма управления спорта и туризма Брестского облисполкома Денис Никитюк. Пользователи смогут найти материалы о городах и районах, достопримечательностях, объектах размещения и питания, санаториях и агроусадьбах, туристических маршрутах. Отдельный раздел посвящен безвизовому посещению Брестской области. Также размещены календарь туристических событий, онлайн-карта ключевых достопримечательностей, фото и видео о юго-западном регионе.

На выставке ADVENTUR отдельные экспозиции были у Гродненской и Брестской областей. За последние годы Беларусь зарекомендовала себя как одна из наиболее перспективных стран, которая активно развивает медицинский туризм. Это направление деятельности также было широко представлено белорусскими компаниями на туристической выставке.

Посетителям презентации туристического потенциала Беларуси в «Литэкспо» рассказали о возможностях отдыха и лечения в санаториях Гродненской области «Озерный», «Радуга», «Поречье», «Альфа Радон», в Брестской области — это санаторий «Ружанский», в Гомельской — санаторий «Машиностроитель» и др. Туры по Беларуси позволяют раскрыть неизвестное историческое наследие, современную жизнь Беларуси. Комплексные туристические услуги предлагает компания «Автоматизированные технологии туризма». Как заверили белорусские туроператоры, соотношение цены и качества на туристическом рынке соседей оптимальное.

Надо отметить, что в ходе выставки посетители не только смогли получить исчерпывающую информацию о туристической Беларуси, но и приобретали путевки.

Галина КУРБАНОВА