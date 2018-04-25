Реформа школ

Школьная общественность рассказывает, что дети все спрашивают, сохранится ли их школа, не будет ли она снесена. Нет, детки, не будет снесена. Говорят, что здание продадут. Продадут? Если учесть факты неудачной продажи зданий детских садов в городе, возникает вопрос: кто купит в три раза большее здание? Просто пытаются смягчить ситуацию: «Дети, учителя, родители, мы не будем сносить здание, мы только его продадим. А может быть, еще сдадим в аренду». По сути дела ничего не меняется, растущую школьную общественность надо рассредоточить по нескольким школам.

Сколько раз еще надо повторять, что делить общество — это социально неправильный путь. Сколько требуется лет, чтобы выросло и зазеленело дерево, за которым ухаживает общество?

Я тоже выступаю за то, что реформа просветительных учреждений необходима, что надо исправлять не выполненные своевременно домашние работы, когда детские сады были превращены в начальные школы. Но исправлять ошибки следует не по принципу бульдозера, когда в этих детсадах зеленеют деревья, символизирующие прекрасные результаты, созданные общественностью. Эти результаты нельзя изгонять силой и переносить словно вещи. Деньги деньгами, но чувства, социальные достижения, качество обучения в неперегруженных классах создали большой эффект и стали примером для всей Литвы.

Попытка принудительным способом, одним ударом и психологическим давлением нажать на руководителей школ, учителей, родителей не освобождает городскую власть от ответственности. Школьная общественность в любой момент может обратиться в суд по вопросу применения неконституционных действий. Митинг учащихся и общественности прогимназии «Ликишкеляй» на Ратушной площади показал, что общественность хочет разговаривать не только с заведующим отделом просвещения, но и с местной властью. Разговаривать и одновременно искать решение, как это было обещано во время выборов совета самоуправления. Однако уже почти год школьная общественность не может встретиться с властью. Руководители направляют в школу только своих посланцев.

Еще один вопрос – заработная плата учителей. Сейм утвердил, что зарплата должна увеличиваться, введена штатная заработная плата учителей. Но я был шокирован, когда узнал, что из каждого класса школы «Сакалелис» надо убрать по два ученика и что такое решение приняло самоуправление. Последствия этого? Зарплата учителей не только не увеличилась, но даже уменьшилась. Это издевательство, самоуправление не считается с учителями. А может быть, это еще один метод избавиться от школы, уменьшить заработную плату педагогов, чтобы они подыскали другую работу. Учителя и так теряют здоровье не только в школе «Сакалелис», но и в школах «Древинукас», «Ликишкеляй». Судьба трех школ была отдана для решения другим школам и детским садам, которых реформа не коснулась. Так была предпринята попытка внести раздор в просветительскую общественность города. Директора утверждали, что они загнаны в угол, со слезами на глазах они просили прощения у своих коллег по поводу иных решений. Очень жаль, что забывают о человечности, мирном сосуществовании в поисках компромиссов.

Нелегко писать, когда уже полгода учителя и родители живут с чувством огромного унижения.

Вы все говорите, что ждете предложений. Общественность все время предлагает, но тем не менее вы повторяете, что ждете новых предложений. Предлагайте, когда десятки предложений уже лежат в столах чиновников. У города есть неиспользованные ресурсы. Есть здания, которые арендуются, поэтому есть и решения – не арендовать, а переселить несколько учреждений в одно здание. Есть и другие предложения, о них большинство знает. Но со стороны власти требуется гуманное решение, и никоим образом не только экономического характера.

Хотел бы сказать еще несколько слов о прогимназии «Ликишкеляй». Предлагаю не продавать здание школы, его все равно никто не купит, как и другие имеющиеся в городе здания-призраки. Планировка строения не подходит для предпринимательской деятельности. Если уж хотим что-то сделать со зданием, то давайте его снесем, но сносить его надо только тогда, когда рядом будет построена новая школа.

Но даже в ходе строительства ученики и учителя не могут быть переведены невесть куда, потому что они представляют собой сильную школьную общественность, сформировавшуюся за 30 лет. Подумайте, сколько лет потребуется, чтобы разрозненная школьная общественность вновь была сформирована. В мире есть много хороших примеров. Сносите, создавая, без борьбы, договариваясь, уважая жителей города.

Робертас Шаркницкас, парламентарий