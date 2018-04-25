Очаги заболевания коклюшем

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Вильнюсский департамент Национального центра общественного здоровья при Минздраве Литвы информирует, что в январе 2020 года в Вильнюсском округе зафиксированы три очага заболевания коклюшем.

Всего заболели 8 детей. Всем им не делали прививки. Одна вспышка зафиксирована в Вильнюсе, два очага – в Тракайском районе. Заболели дети в семьях. В Вильнюсе заболели трое детей одной семьи – 6, 8 и 10 лет. Дети не были привиты от этого заболевания. В Тракайском районе коклюшем заболели дети двух не связанных между собой семей – одному ребенку 2 года, другому 11 лет. Они также не были привиты.

Коклюш передается воздушно-капельным путем. В самом начале болезнь ничем не отличается от других заболеваний дыхательной системы: незначительно поднимается температура, начинается кашель. Постепенно симптомы усиливаются. Потом начинаются приступы кашля. Эта болезнь особенно опасна для младенцев и новорожденных (возможны нарушения дыхания). В Литве зафиксированы случаи смерти не привитых от этой болезни детей.

Самый эффективный способ профилактики болезни — вакцинация. В Литве первые три дозы вакцины ребенок получает на первых 2–6 месяцах жизни, четвертую – в 1,5 года, пятую – в 6–7 лет. Вакцина защищает от коклюша не дольше 10 лет, поэтому в 16 лет делают еще одну прививку. Специалисты отмечают, что в последнее время растет количество непривитых детей. Например, в 2018 г. в Вильнюсе от коклюша были привиты только 93,8% детей, а по всей Литве — 92,3%. Согласно рекомендации ВОЗ, чтобы болезнь не распространялась, должны быть привиты 95% популяции.