Это – наш новичок в приюте, Брауни. Он еще совсем молодой пес, которому, по всей видимости, нет и года, но, к сожалению, он уже оказался на улице… Мы очень надеемся, что с вашей помощью найдем для нашего Брауни новых хозяев, которых не пугает ответственность за питомца и которые готовы его любить и заботиться о нем. Наш тел. 8 605 33452.

Команда «Лесе».