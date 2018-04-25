Великий Макарий Египетский

Но с таким положением не могли смириться те, в ком еще был жив дух первых последователей Христа. И они стали уходить от мира, чтобы предаться молитве. Выпросить у Бога прощения за себя и этих «новых» христиан. Уходили они в пустыню, самую настоящую — безлюдную, песчаную и безводную. Основоположником монашества был Антоний Великий, который поселился в Фиваиде (район Сахары на севере Египта). Будучи отшельником (анахоретом), он не замыкался в отшельничестве – к нему шли люди за советом, молитвой, исцелением. Были у него и ученики, с которыми он делился своим богатым духовным опытом (85 лет прожил Антоний в пустыне, дожив до 105-летнего возраста.)

Одним из его учеников был Макарий Великий. День его памяти мы празднуем 1 февраля (19 января по ст.ст). Родился он в 301 году в Нижнем (Северном) Египте. Похоронив своих престарелых родителей, удалился в пустыню. Через три года пришел к Антонию Великому, поселился с ним и стал его учеником. Благодаря общению с отцом монашества уже к 30 годам Макарий становится опытным иноком. Его называют юношей-старцем. В 40 лет он – авва (наставник).

Но жизнь подвижника не была безоблачной. Первые отшельники никогда не порывали связь с миром. Вот от мира и получал тяжелые испытания Макарий. Был такой случай. В соседней деревне забеременела девушка, а отцовство приписала Макарию. Он тогда только начинал свое подвижничество. Жестоко избили его жители деревни. В наказание за клевету беспутная дуреха долго не могла разродиться. Пока не призналась в обмане. После этого ушел Макарий к Антонию.

Еще один случай из жизни старца, который говорит о его смирении. Уже будучи аввой, застал он в своей келье вора, который нагружал его вещи на стоявшего неподалеку осла. Не подав вида, что он хозяин этих вещей, преподобный стал молча помогать увязывать поклажу. Отпустив его с миром, блаженный сказал себе: «Мы ничего не внесли в этот мир, ясно, что ничего не можем и унести отсюда. Да будет благословен Господь во всем!»

Немало богословских трудов (около шестидесяти) осталось после Макария. В них он обобщил свой богатый духовный опыт. Для примера всего лишь одна его мысль: «Худое слово и добрых делает худыми, а слово доброе и худых делает добрыми». Очень современно, не правда ли? И добавить нечего, остается только задуматься да тяжко вздохнуть.

Много исцелений совершил преподобный Макарий, из разных мест к нему шли люди за помощью, советом, молитвой. Шестьдесят лет прожил он в мертвой для мира пустыне и мирно скончался в глубокой старости, дожив почти до ста лет. Мощи его покоятся в Италии, в г. Амальфи.

А зачем современный человек уходит в монастырь? Что им движет? Боязнь мира, желание избежать житейских проблем, несчастная любовь? Одним словом, слабость? Думаю, что от всего этого за монастырскими стенами не спасешься. Пожалуй, из перечисленных мной вариантов подходит только один — Любовь. Но не несчастная, а, наоборот, счастливая. Счастливая Любовь к Богу.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви