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Аэропорт Хитроу вводит лимит на число вылетающих пассажиров в день

Фото pixabay.com

Как сообщает издание Travel Weekly, аэропорт Хитроу в Лондоне (Великобритания) до 11 сентября вводит лимит на число ежедневно вылетающих пассажиров — до 100 000 человек.

Руководство воздушной гавани заявило, что Хитроу работает на пределе своих возможностей. И 100 000 пассажиров — это максимум, который каждый день могут обслуживать авиакомпании, службы обработки багажа и сам аэропорт.

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По словам руководства, этот лимит регулярно превышался в последние недели, что привело «к неприемлемому уровню обслуживания» — задержкам вылетов, сложностям с выдачей багажа и к длинным очередям.

Сейчас аэропорт просит авиакомпании прекратить продажу билетов с вылетом из Хитроу до конца летнего сезона.

Как уточняет The Independent, авиаперевозчикам придётся выбирать между отправкой рейсов с непроданными местами или отменой вылетов и пересадкой пассажиров на альтернативные рейсы.

tourister.ru

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