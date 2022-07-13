Аэропорт Хитроу вводит лимит на число вылетающих пассажиров в день

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Как сообщает издание Travel Weekly, аэропорт Хитроу в Лондоне (Великобритания) до 11 сентября вводит лимит на число ежедневно вылетающих пассажиров — до 100 000 человек.

Руководство воздушной гавани заявило, что Хитроу работает на пределе своих возможностей. И 100 000 пассажиров — это максимум, который каждый день могут обслуживать авиакомпании, службы обработки багажа и сам аэропорт.