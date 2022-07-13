Аэропорт Хитроу вводит лимит на число вылетающих пассажиров в день

Как сообщает издание Travel Weekly, аэропорт Хитроу в Лондоне (Великобритания) до 11 сентября вводит лимит на число ежедневно вылетающих пассажиров — до 100 000 человек.
Руководство воздушной гавани заявило, что Хитроу работает на пределе своих возможностей. И 100 000 пассажиров — это максимум, который каждый день могут обслуживать авиакомпании, службы обработки багажа и сам аэропорт.
По словам руководства, этот лимит регулярно превышался в последние недели, что привело «к неприемлемому уровню обслуживания» — задержкам вылетов, сложностям с выдачей багажа и к длинным очередям.
Сейчас аэропорт просит авиакомпании прекратить продажу билетов с вылетом из Хитроу до конца летнего сезона.
Как уточняет The Independent, авиаперевозчикам придётся выбирать между отправкой рейсов с непроданными местами или отменой вылетов и пересадкой пассажиров на альтернативные рейсы.tourister.ru