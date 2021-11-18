Афганистан увеличил производство опиума – ООН

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Объем производства опиума в Афганистане в этом году вырос на 8% и достиг 6,8 тысяч тонн. Об этом накануне сообщило Управление ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (УНП ООН).

«Этот рост означает, что на рынки по всему миру поступит 320 тонн чистого героина», – говорится в новом отчете ООН, посвященном ситуации с производством наркотиков в Афганистане.

Указано, что Афганистан в настоящее время снабжает опиатами 80% всех потребителей в мире. В прошлом году 85% всего опиума было произведено в этой стране.

«Сложившаяся в Афганистане ситуация требует срочного вмешательства международного сообщества. Необходимо в рамках поддержки ООН афганского народа добиться устойчивого сокращения незаконного выращивания и производства наркотиков, а также спроса на эту продукцию в мире», – заявила глава управления Гада Вали.

По данным УНП ООН, прибыль от производства опиатов составила в 2021 году от $1,8 млрд до $2,7 млрд, а их продажа за пределами Афганистана принесла гораздо больше дохода. Политическая нестабильность в стране привела к росту цен на опиум, которые почти удвоились по сравнению с майскими показателями. Более высокие цены могут сподвигнуть фермеров увеличить объемы производства.

Напомним, движение «Талибан» обещало покончить с производством наркотиков в Афганистане. Но при этом талибы просили международной помощи для фермеров, которым нужно освоить другие культуры.