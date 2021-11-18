Статистика COVID-19 в Литве: 2015 новых случаев, 27 смертей, 2,3 тыс. первых доз

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За минувшие сутки в Литве были выявлены 2015 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 27 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

Среди умерших 22 человека были не привиты или привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2276 человек, полную схему прививки завершили 13 тыс. 956 жителей.

В больницах сейчас проходит лечение 1691 пациент с COVID-19 — почти на пятьдесят меньше, чем сутками ранее, 148 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 14,4 тыс. молекулярных (ПЦР) тестов и 7,2 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей снизился и составил 1152,9 случая. Этот показатель сокращается с начала предыдущей недели. Доля положительных ответов среди тестов также снизилась до 11,1%.