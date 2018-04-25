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Африканских слонов запретили продавать в зоопарки и цирки

Фото pixabay.com

На международной конференции в Женеве во вторник, 27 августа было принято решение запретить экспорт слонов из Зимбабве, Ботсваны, Намибии и ЮАР на другие континенты, сообщает DW.

Соответствующее предложение поддержали страны-подписанты Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES).

Решение было принято на конференции CITES в Женеве. За запрет на экспорт африканских слонов проголосовали 87 делегатов, против были 29, воздержались 25.

Как отмечается, запрет касается экспорта слонов в особенности, в Китай. Перевоз животных разрешен лишь в регионы, являющиеся их средой обитания.

Главным противником запрета на экспорт слонов была Зимбабве. По данным немецкой организации Pro Wildlife, эта страна с 2012 по 2017 годы продала Китаю не менее 108 детенышей слонов.

Защитники животных приветствовали решение конференции. «Слоны высокоинтеллектуальны и социальны. Вырванные из стада животные остаются травмированными на протяжении всей жизни, у них развиваются расстройства поведения, отчасти они рано умирают», — заявила представитель Pro Wildlife Даниэла Фрайер.

Однако, ЕС настоял на включение в окончательное решение конференции пункта о «чрезвычайных обстоятельствах». В экстренных случаях и с разрешения комитета СИТЕС экспорт слонов по-прежнему возможен.

korrespondent.net

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