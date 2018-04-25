TOP,Сегодня в мире

Налог на непрошеную рекламу в почтовом ящике

Фото pixabay.com

Горсовет немецкого городка Цвикау выступил с интересной инициативой, которая уже приглянулась многим другим немецким городам и, возможно, будет перенята.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, городские власти решили ввести запрет на непрошеную рекламную продукцию, такие как лифлеты и прочие печатные издания рекламного характера, переполнение почтовых ящыков которыми вызывает растущее раздражение среди горожан. Еще одной целью введения запрета является контроль над системой сбора бумажных отходов, расходы на которую ложатся явно не на тех, кто засоряет чужие почтовые ящики своей рекламой.

Новый закон предусматривает также введение налога для тех, кто, все же, хочет раскидывать по почтовым ящикам невозражающих жителей свою бумажную рекламу.

Жители Цвикау, как и многих других городов Европы, буквально засыпаны нежелательной рекламной почтой — журналами, лифлетами, газетами из супермаркетов, мебельных магазинов и других розничных продавцов, включая также лиц, предоставляющих разные частные услуги — от ремонта до репетиторства. Наклейки «Не хочу рекламу!» не всегда помогают.

«Мы хотим изменить логику», — сказал в интервью собкору АЗЕРТАДЖ сотрудник мерии Томас Мильнер, отвечающий за утилизацию отходов. «Каждый почтовый ящик в городе станет по умолчанию иммунным от рекламы, если только житель прямо не укажет на своем почтовом ящике, что он или она непротив получать рекламные материалы. Если эта система сработает, то она будет новинкой в ЕС. Город также станет поощрять жителей, не возражающих против рекламной почты, получать эту рекламу по интернету, что сэкономит наши расходы на сборе и переработке макулатуры».

Коснулся чиновник и вопроса налогообложения. «До сих пор рекламный сектор города вносил свой вклад в стоимость переработки макулатуры, но не в стоимость сбора, что тоже стоит денег», — сказал он. «Этот налог позволит нам возместить часть расходов и побудит рекламный сектор более осознанно думать о количестве материалов, которые он распространяет».

Бумага и картон составляют 15,9 процента отходов, собранных в Цвикау в 2018 году, что делает примерно 58 кг на одного жителя. Около 29 водителей макулатуросборочных грузчиков выходят каждый день на улицы города, чтобы собрать бумажный мусор.

Последние новости

default image
Налог на непрошеную рекламу в почтовом ящике

Подробнее...
default image
Продажа алкоголя в День знаний

Подробнее...
default image
В Вильнюсе начинаются Дни столицы

Подробнее...
default image
Сооснователь Alibaba: Люди будут работать 12 часов в неделю

Подробнее...
default image
Опрос элиты: самый влиятельный спортивный представитель - А.Сабонис

Подробнее...
default image
В Чехии отмечается рост ксенофобии

Подробнее...
default image
Еврокомиссия призывает Великобританию представить предложение по Brexit в ближайшее время

Подробнее...
default image
Из-за засухи ЕК повысила авансы прямых выплат фермерам

Подробнее...
default image
Греция ждет переговоров с ФРГ о военных репарациях

Подробнее...
default image
В сентябре в школу пойдут 29 тыс. первоклассников

Подробнее...
default image
Лукашенко предложил Болтону "перезагрузку отношений"

Подробнее...
default image
Р. Тамашунене: приоритет в повышении зарплат пожарникам и пограничникам

Подробнее...
default image
Спикер В. Пранцкетис поддерживает изучение влияния России на политическую систему Литвы

Подробнее...
default image
Трамп отменил визит в Польшу из-за урагана

Подробнее...
default image
Корь зафиксирована в четырех странах Европы

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы планирует запретить использование диких животных в цирке

Подробнее...
default image
Swedbank: развитие экономики Литвы в этом году будет самым активным из 3-х стран Балтии

Подробнее...
default image
В Буньоле прошли томатные бои

Подробнее...
default image
Учреждаемая правая партия хочет привлечь избирателей консерваторов в Литве

Подробнее...
default image
В Испании собрались бастовать сотрудники Iberia и железнодорожники Renfe

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600