Налог на непрошеную рекламу в почтовом ящике

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Горсовет немецкого городка Цвикау выступил с интересной инициативой, которая уже приглянулась многим другим немецким городам и, возможно, будет перенята.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, городские власти решили ввести запрет на непрошеную рекламную продукцию, такие как лифлеты и прочие печатные издания рекламного характера, переполнение почтовых ящыков которыми вызывает растущее раздражение среди горожан. Еще одной целью введения запрета является контроль над системой сбора бумажных отходов, расходы на которую ложатся явно не на тех, кто засоряет чужие почтовые ящики своей рекламой.

Новый закон предусматривает также введение налога для тех, кто, все же, хочет раскидывать по почтовым ящикам невозражающих жителей свою бумажную рекламу.

Жители Цвикау, как и многих других городов Европы, буквально засыпаны нежелательной рекламной почтой — журналами, лифлетами, газетами из супермаркетов, мебельных магазинов и других розничных продавцов, включая также лиц, предоставляющих разные частные услуги — от ремонта до репетиторства. Наклейки «Не хочу рекламу!» не всегда помогают.

«Мы хотим изменить логику», — сказал в интервью собкору АЗЕРТАДЖ сотрудник мерии Томас Мильнер, отвечающий за утилизацию отходов. «Каждый почтовый ящик в городе станет по умолчанию иммунным от рекламы, если только житель прямо не укажет на своем почтовом ящике, что он или она непротив получать рекламные материалы. Если эта система сработает, то она будет новинкой в ЕС. Город также станет поощрять жителей, не возражающих против рекламной почты, получать эту рекламу по интернету, что сэкономит наши расходы на сборе и переработке макулатуры».

Коснулся чиновник и вопроса налогообложения. «До сих пор рекламный сектор города вносил свой вклад в стоимость переработки макулатуры, но не в стоимость сбора, что тоже стоит денег», — сказал он. «Этот налог позволит нам возместить часть расходов и побудит рекламный сектор более осознанно думать о количестве материалов, которые он распространяет».

Бумага и картон составляют 15,9 процента отходов, собранных в Цвикау в 2018 году, что делает примерно 58 кг на одного жителя. Около 29 водителей макулатуросборочных грузчиков выходят каждый день на улицы города, чтобы собрать бумажный мусор.

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