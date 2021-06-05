«Аграрии» Литвы планируют всеобщие выборы лидера партии

«Сейчас мы созовем съезд, изменим устав партии для того, чтобы могло проходить всеобщее голосование по руководству партии, то есть, чтобы все члены партии могли голосовать, делать это удаленно, осталась неделя», – сказал Р. Карбаускис в интервью радиостанции Ziniu radijas в пятницу.

До сих пор председатель этой партии выбирался на ее съезде.

Р. Карбаускис возглавляет ЛСКЗ более десяти лет. В последний раз он был переизбран лидером в 2019 году.

Прямые выборы председателя партии также организуют консерваторы и социал-демократы.