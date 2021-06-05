Вильнюс предлагает бракосочетание проводить на открытых пространствах города

«Обращаясь к нам, молодые люди часто спрашивают, какие места мы можем предложить для регистрации брака. Теперь, помимо мест, которые чаще всего выбирают молодые, мы сможем предложить и открытые пространства», – представляет новости для тех, кто собирается заключить брак в Вильнюсе, заведующая отдела регистрации актов гражданского состояния Вильнюсского городского самоуправления Иоланта Кузьмене.

По ее словам, в настоящее время Вильнюсское самоуправление готовит место для проведения свадебных церемоний в Бернардинском саду (выездная церемония), а также мы можем предложить зарегистрировать брак на открытом пространстве на площади возле Дворца бракосочетания. В окружении зелени под открытым небом молодые люди смогут поклясться друг другу в вечной любви. Место для хранения документов и государственной атрибутики будет подготовлено заранее. Молодым останется позаботиться о хорошем настроении и музыкальном сопровождении или о других сюрпризах, по их пожеланию.

По словам Я. Кузьмене, обновился и интерьер Дворца бракосочетания. Кроме того, чтобы регистрация брака соответствовала ожиданиям молодоженов и стала церемонией их мечты, для молодых была подготовлена памятка, предлагающая идеи, которые сделают церемонию более индивидуальной и проникновенной.

«Счастье кроется в деталях! Поэтому мы предлагаем, чтобы невесту к ожидающему жениху сопровождал отец или другой близкий ей человек, рекомендуем молодоженам дать клятву друг другу (у нас есть несколько подготовленных вариантов текстов клятвы), церемониальный зал молодые могут украсить приятными для них декорациями, во время церемонии музыкальное произведение могут исполнить исполнители, приглашенные молодыми, а гости, желающие устроить молодым сюрприз, могут сделать это в зале поздравлений или в просторном холле, если новобрачные желают, то разрешается приводить и домашних животных», – говорит заведующая отделом записи актов гражданского состояния Вильнюсского городского самоуправления.

По мере ослабления карантинных мер, уже возможна выездная регистрация браков не только на открытом воздухе, но и в закрытом помещении.

Отдел маркетинга и коммуникаций, vrt@vilnius.lt