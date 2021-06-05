В Испании собираются сажать за акции против абортов

Испанское правительство собирается внести изменения в уголовный кодекс, предусматривающие лишение свободы за акции и распространение информации против абортов напротив медицинских центров, где эти аборты проводят.

Тем, кто будут раздавать листовки возле больниц, грозит до одного года тюрьмы, передает телеграм-канал «Испания» со ссылкой на La Razon. Если изменения в УК вступят в силу, сажать будут даже за мирную агитацию, и даже в том случае, если активист напрямую не контактировал с беременной женщиной, а просто пытался донести до неё информацию.