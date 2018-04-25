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«Аграрии» предложат С. Сквернялису возглавить список партии на выборах в сейм

  • Фото BFL/ Тоедораса Билюнаса

 Литовский союз «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ)предложит премьеру Саулюсу Сквернялису возглавить список партии на выборах в сейм, сообщил в пятницу глава ЛСКЗ Рамунас Карбаускис после заседания совета партии.

«Если С. Сквернялис будет участвовать в выборах и сможет, то было бы логично, чтобы он занял такую же позицию, как и на прошлых выборах, так как у него самый высокий рейтинг», – сказал журналистам в Каунасе Р. Карбаускис.

«Скорее всего, да», – ответил он на вопрос, означает ли это первый номер в списке.

Выборы в сейм состоятся 11 октября.

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