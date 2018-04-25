Карточку, удостоверяющую личность, можно будет получить за один день

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Министр внутренних дел Рита Тамашунене в четверг посетила Центр выдачи личных документов и обсудила возможности выдачи документов, удостоверяющих личность, в срочном порядке.

Министерство внутренних дел информирует, что с 31 января возобновляется выдача карточки, удостоверяющей личность, в течение одного рабочего дня.

Также, по словам министра, планируется, что с 1 апреля Департамент миграции вместе с Центром выдачи личных документов начнет предоставлять новую услугу – по желанию гражданина сможет выдать паспорт в особо срочном порядке — в тот же рабочий день, т.е. за несколько часов.

До сих пор карточку, удостоверяющую личность, граждане могли получить в общем порядке (за 1 месяц) или в срочном порядке за 5 дней, паспорт – в общем порядке (за 1 месяц) или в срочном порядке (за 5 дней или 1 день).