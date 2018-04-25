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Р.Карбаускис обещает поддержку вето президента по гражданской конфискации имущества

  • Nuotrauka LRP/R.Dačkaus

Лидер «аграриев» Рамунас Карбаускис обещает, что сейм поддержит вето президента Гитанаса Науседы на Закон о гражданской конфискации имущества и примет его с поправками, предложенными главой государства.

«Мы говорили о вето с президентом и сделано так, как мы договаривались, есть вето, но с предложениями, которые согласованы с Комитетом сейма по праву и правопорядку. Я думаю, что мы примем вето и изменения, которые президент предлагает», – сказал в пятницу журналистам в Каунасе Р. Карбаускис.

«Я считаю, что это путь, которым нужно идти, точка зрения (президента – BNS) другая, но если согласовать, то она совпадает с нашей»,  – добавил глава «аграриев».

Президент Г. Науседа в пятницу наложил вето на Закон о гражданской конфискации имущества из-за его вероятного расхождения с Конституцией.

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Глава государства вернул сейму закон с поправкой об отказе от обратной силы закона – с 11 декабря 2010 года, сообщило президентское ведомство.

Глава парламентского Комитета по праву и правопорядку Агне Ширинскене говорит, что президентское вето сужает закон, однако «цель закона не искажена и его эффективность по большей части не страдает».

«С одной стороны, вето сужает закон и, возможно, создает возможности для людей, которые незаконно нажили свое имущество, избежать последствий закона и конфискации имущества, но если посмотреть в целом на содержание вето, то его можно принять», – сказала BNS А. Ширинскене.

«Влияние вето довольно минимально и цель закона не искажена, она может быть достигнута, и эффективность закона по большей части не страдает», – сказала председатель Комитета по праву и правопорядку.

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