Р.Карбаускис обещает поддержку вето президента по гражданской конфискации имущества

Nuotrauka LRP/R.Dačkaus

Лидер «аграриев» Рамунас Карбаускис обещает, что сейм поддержит вето президента Гитанаса Науседы на Закон о гражданской конфискации имущества и примет его с поправками, предложенными главой государства.

«Мы говорили о вето с президентом и сделано так, как мы договаривались, есть вето, но с предложениями, которые согласованы с Комитетом сейма по праву и правопорядку. Я думаю, что мы примем вето и изменения, которые президент предлагает», – сказал в пятницу журналистам в Каунасе Р. Карбаускис.

«Я считаю, что это путь, которым нужно идти, точка зрения (президента – BNS) другая, но если согласовать, то она совпадает с нашей», – добавил глава «аграриев».

Президент Г. Науседа в пятницу наложил вето на Закон о гражданской конфискации имущества из-за его вероятного расхождения с Конституцией.