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AirBaltic досрочно вернула долг Snoras почти на 20 млн евро

Фото BFL/Каролис Каволелис

Латвийская авиакомпания AirBaltic Corporation перевела обанкротившемуся и ликвидированному литовскому банку Snoras 19,497 млн евро долга и таким образом на десять лет раньше срока выполнила свои обязательства. 

Согласно подписанному в марте 2014 года договору с администратором банкротства Snoras, латвийская компания обязалась возвращать долг в 20 млн евро этапами – на первом этапе она платила банку лишь проценты, затем начала платить долг, а полностью должна была рассчитаться в 2029 году. 

До досрочного возврата долга, ранее AirBaltic уже внесла 7,3 млн евро процентов и долга, говорится в сообщении банка Snoras.

«Можно сказать, что успешные переговоры с AirBaltic сэкономили кредиторам банка десять лет. Такое решение стало возможным благодаря изменению обстоятельств и финансовой ситуации латвийской компании. AirBaltic выполнила свои обязательства перед банков, заплатив весь долг до последнего цента, а Snoras по существу завершил этап возвращения крупнейших долгов», – отметил в пресс-релизе администратор банкротства Snoras Гинтарас Адомонис.

«Конечно, продолжаются сложные международные правовые споры по поводу бывших акционеров, которые возможно, присвоили банковские средства, однако это уже другая история», – добавил он.

Решением правительства деятельность Snoras была остановлена 16 ноября 2011 года, а 24 ноября Банк Литвы (Центробанк) обратился в суд по вопросу возбуждения дела о банкротстве банка, дело о банкротстве Snoras было возбуждено 7 декабря 2011 года.  

BNS

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