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Хочешь кофе, плати залог

Фото pixabay.com

Во Франкфурте-на-Майне вводят многоразовые стаканчики для кофе to go.

Согласно данным немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe, каждый час в Германии используется около 320 тысяч одноразовых стаканчиков для кофе. За год в целом по стране набирается примерно 40 тысяч тонн такого мусора. Если прибавить одноразовые стаканчики для других напитков, а также пластиковые палочки для размешивания сахара, то, как подсчитали в Федеральном ведомстве окружающей среды Германии, цифра превысит 100 тысяч тонн в год.

Все больше любителей брать кофе с собой, осознавших проблему, приобретают себе кружки-термосы. Чтобы уменьшить объемы этого мусора, во многих немецких городах начали также вводить системы многоразовых стаканчиков для кофе to go, которые можно обменять или наполнить в кафе и барах, участвующих в таких проектах. На этой неделе свою акцию по борьбе с загрязнением города одноразовыми стаканчиками стартовали во Франкфурте-на-Майне. По оценкам здешней коммунальной уборочной службы, каждый год в урны на улицах этого города попадает около 25 миллионов одноразовых стаканчиков.

В акции #MainBecher пока участвует 25 кафе и баров, но до начала следующего года их число должно увеличиться до двухсот. Чтобы пользоваться такими стаканчиками, нужно будет вначале приобрести залоговый жетон стоимостью три евро. При сдаче многоразового стаканчика жетон возвращается и может быть использован снова, когда возникнет необходимость и желание вновь взять кофе с собой. До конца 2021 года здесь планируют ввести в оборот 150 тысяч многоразовых стаканчиков.  

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