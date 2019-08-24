Акция в поддержку Гонконга в Вильнюсе омрачена конфликтом со сторонниками Пекина

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Состоявшаяся в Вильнюсе в пятницу акция в поддержку гонконгских активистов омрачена столкновениями со сторонниками Пекина, двух из них увезли в комиссариат полиции.

На организованный членом сейма Мантасом Адоменасом митинг сначала собралось чуть более полусотни человек, но когда на Кафедральной площади прозвучал призыв выстроиться в «живую цепь», то на несколько минут за руки взялось около 200 человек.

Это было выражение поддержки гонконгцам, которые по случаю тридцатилетия «Балтийского пути» взялись за руки у себя в стране в знак протеста против закона об экстрадиции на материковую часть Китая и насилия полиции.

Митинг на центральной площади Вильнюса сторонники Пекина с флагами Китая сначала наблюдали с подступов к площади, однако когда участники демонстрации стали расходиться, они смешались с инициаторами протеста. Это были преимущественно проживающие в Литве китайцы.

Когда разгорелись споры, между сторонниками Гонконга и Китая произошла потасовка, а М. Адоменас вызвал полицию. Он назвал участников контрпротеста «коммунистическими проститутками» и скандировал «убийцы, идите домой».

Прибывшие полицейские стали выяснять обстоятельства инцидента и записали имена и фамилии некоторых лиц, а спустя какое-то время увезли двух человек из сторонников Китая, подтвердил BNS пресс-атташе полиции Рамунас Матонис.

«Два человека доставлены в полицию для более подробного выяснения», – сказал Р. Матонис.

М. Адоменас сообщил BNS, что в понедельник намерен написать заявление в полицию.

В пятницу в Вильнюсе, на Кафедральной площади состоялась акция в поддержку Гонконга.

Один из организаторов акции, парламентарий Мантас Адоменас сказал, что хотел этим мероприятием «показать гонконгцам, что их видят, они не забыты».

«Если для нас «Балтийский путь» – красивое, ностальгическое воспоминание, то для Гонконга сегодня это ситуация, в которой они сейчас борются. Для них это не прошлое», – сказал BNS политик.

Он подчеркнул, что для литовцев 30 лет назад «каждый жест поддержки из свободного мира был исключительно важен».

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