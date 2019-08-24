Нелегалы продолжают покидать Германию

Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

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Почти 7 тысяч нелегальных иммигрантов решили воспользоваться предложенной правительством ФРГ программой денежного вознаграждения за добровольное возвращение на родину.

Как передает АЗЕРТАДЖ, эти цифры относятся к первой половине текущего года.

Еще 11496 соискателей убежища после получения отказа были депортированы из страны. За тот же период 2018 года из Германии был выслан 12261 нелегальный иммигрант.

4215 лиц были переданы другим странам ЕС в рамках Дублинского пакта, предусматривающего подачу ходатайства об убежище в первой стране ЕС, границы которой были пересечены.

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