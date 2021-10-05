Аккредитован новый оборонный атташе Украины для Литвы С. Верховод

В Министерстве обороны Литвы во вторник аккредитован новый оборонный атташе Украины для Литвы, полковник Сергей Верховод, сообщило Министерство.

Поздравивший его с новой должностью вице-министр обороны Литвы Маргирис Абукявичюс подчеркнул, что Литва активно поддерживает оборонные реформы и евроатлантические устремления Украины, поэтому сотрудничество в области безопасности будет укрепляться и впредь.

«Наше сотрудничество в последние годы — исключительно всестороннее. Литва высказывается за более широкую поддержку Европейским союзом (ЕС) оборонного сектора Украины, постоянно поддерживает Украину в инициативах НАТО и расширяет сотрудничество в области кибернетической безопасности», – сказал на церемонии аккредитации вице-министр М. Абукявичюс.

В сообщении Минобороны отмечается, что с 2014 года, когда Россия предприняла военную агрессию против Украины, оборонное сотрудничество Литвы и Украины активизировалось – Литва предоставляла материальную и техническую помощь Вооруженным силами Украины (ВСУ), проводилась реабилитация раненных на Донбассе украинских военных.

Литва вместе с союзниками оказывает поддержку проводимым в Украине реформам в области военного профессионального образования, помогает переносить западные стандарты и процедуры в ВСУ, которые ставят целью улучшать взаимодействие со странами НАТО.

Вновь назначенный оборонный атташе Украины С. Верховод до этой поры служил в различных подразделениях украинской армии, работал атташе обороны для Польши, а с 2014 года работал в Минобороны Украины.