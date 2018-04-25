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TOP,Новости,Энергетика

Активисты призывают продолжить сопротивление БелАЭС в Островце

  • Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Активисты призывают и далее активно сопротивляться Белорусской АЭС (БелАЭС), которую завершают строить в Островце. Они намерены превратиться в центр, который постоянно будет напоминать об угрозе БелАЭС, находящейся у границы с Литвой. 

Бывший глав Восстановительного сейма Литвы, почетный председатель партии Союз Отечества – Литовские христианские демократы (Со-ЛХД) Витаутас Ландсбергис заявил, что движение общественного сопротивления БелАЭС может потребовать, чтобы станцию строили в другом месте.

«Требование может  быть даже очень простым – место должно быть другим. Это место недопустимо, (должно быть – BNS) минимум 100 километров от крупного населенного пункта. Это уже сразу является недопустимым, но это допустили, потому что те, кто делал, не считались ни с чем», – заявил В. Ландсбергис на пресс-конференции в среду.

Меморандум о создании движения мирного сопротивления БелАЭС подписал 221 общественный деятель. В нем призывается сплотиться и проводить общественное сопротивление станции, которая строится рядом с литовской границей, всего в 50 км от столицы Вильнюса.  

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Парламентарий, консерватор Жигимантас Павилёнис отметил, что целью этого движения будет то, чтобы Евросоюз прислушался к позиции Литвы по БелАЭС. 

«Мы хотим, чтобы ЕС прислушался к нашей позиции, чтобы принял нашу позицию как свою, чтобы запретил закупки с этой небезопасной электростанции», – сказал Ж. Павилёнис

Подписант Акта о восстановлении независимости Литвы Мечис Лауринкус выразил сожаление о том, что в Литве нет единой позиции по БелАЭС. 

«Нужен какой-то центр, который будет поддерживать эту тему постоянно, принимать ее, и чтобы это были не просто разговоры и публикации в прессе, но чтобы это были бы советы, настоятельные советы, а может даже и  требования предпринять определенные дипломатические, политические и экономические действия», – сказал М. Лауринкус.

В декабре прошлого года Беларусь заявила, что ядерное топливо для первого реактора должно быть доставлено в первом квартале 2020 года, а сам реактор планируется запустить в этом году.  

Литва считает, что строительство БелАЭС в Островце ведется небезопасно, без соблюдения международных обязательств, между тем, Минск эти обвинения отметает.

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