Активисты призывают продолжить сопротивление БелАЭС в Островце

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Активисты призывают и далее активно сопротивляться Белорусской АЭС (БелАЭС), которую завершают строить в Островце. Они намерены превратиться в центр, который постоянно будет напоминать об угрозе БелАЭС, находящейся у границы с Литвой.

Бывший глав Восстановительного сейма Литвы, почетный председатель партии Союз Отечества – Литовские христианские демократы (Со-ЛХД) Витаутас Ландсбергис заявил, что движение общественного сопротивления БелАЭС может потребовать, чтобы станцию строили в другом месте.

«Требование может быть даже очень простым – место должно быть другим. Это место недопустимо, (должно быть – BNS) минимум 100 километров от крупного населенного пункта. Это уже сразу является недопустимым, но это допустили, потому что те, кто делал, не считались ни с чем», – заявил В. Ландсбергис на пресс-конференции в среду.

Меморандум о создании движения мирного сопротивления БелАЭС подписал 221 общественный деятель. В нем призывается сплотиться и проводить общественное сопротивление станции, которая строится рядом с литовской границей, всего в 50 км от столицы Вильнюса.