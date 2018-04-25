Правительство РФ подало в отставку

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Правительство РФ подает в отставку в соответствии со 117 статьей Конституции, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

На встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства Медведев заявил, что в послании Федеральному собранию был «обозначен целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию Российской Федерации», сообщают российские СМИ.

«В этом контексте очевидно, что мы, как правительство, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. В этих условиях, я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку», — сказал Медведев.

Путин поручил старому составу исполнять обязанности до назначения нового правительства. «»Надеюсь, что мы с вами в ближайшее время увидимся. Я встречусь с каждым из вас», — отметил он.