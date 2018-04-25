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Правительство РФ подало в отставку

  • Фото www.kremlin.ru

Правительство РФ подает в отставку в соответствии со 117 статьей Конституции, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

На встрече президента РФ Владимира Путина с членами правительства Медведев заявил, что в послании Федеральному собранию был «обозначен целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию Российской Федерации», сообщают российские СМИ.

«В этом контексте очевидно, что мы, как правительство, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения для этого. В этих условиях, я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции Российской Федерации правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку», — сказал Медведев.

Путин поручил старому составу исполнять обязанности до назначения нового правительства. «»Надеюсь, что мы с вами в ближайшее время увидимся. Я встречусь с каждым из вас», — отметил он.

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По словам Медведева, дальнейшее решение по новому составу кабмина будет принимать глава государства.

Ранее в среду в своем послании Федеральному собранию Путин озвучил предложения по изменению Конституции. В частности, он предложил дать Госдуме право не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру на пост премьер-министра. Также нижняя палата может быть наделена правом утверждать кандидатов на посты вице-премьеров и министров. Путин выразил мнение, что поправки должны быть вынесены на всенародное голосование.

Медведев стал абсолютным рекордсменом в новейшей российской истории по времени работы во главе кабинета министров — больше семи лет и восьми месяцев (2 тыс. 808 дней с момента утверждения на пост председателя правительства 8 мая 2012 года).

Нынешнее правительство под председательством Медведева было сформировано 18 мая 2018 года. В этом составе — 10 заместителей председателя правительства, в том числе один первый вице-премьер, и 22 министерства.

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