Alio.lt подвергся кибератаке, могла произойти утечка данных 345 тыс. клиентов

В ходе атаки была предпринята попытка извлечь данные 345 тыс. пользователей из базы портала — угадать идентификаторы пользователей и номера телефонов.

«В настоящее время невозможно назвать точное количество извлеченных данных. Информация передана в Государственную инспекцию по защите данных, Службу расследования компьютерных инцидентов и полицию. Будут начаты расследования», — говорится в сообщении.

Утверждается, что особо уязвимая информация: банковские счета, данные платежных карт, личные коды, домашние адреса, — не хранилась в базе данных alio.lt.

Портал объявлений alio.lt принадлежит эстонской компании «Ekspress Grupp», которая также контролирует новостной портал Delfi.

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