Латвия на шаг ближе к атомной электростанции

Поначалу законопроект предусматривал, что оператор системы должен обеспечить необходимую инфраструктуру для строительства атомной электростанции в Латвии, но в ходе законотворческого процесса эта географическая привязка из законопроекта исчезла.

Кришьянис Фелдманис: «Нам нужно пару модульных реакторов»

Это не означает, что Латвия полностью отказалась от ядерной энергетики. Председатель ответственной комиссии Кришьянис Фелдманис пояснил, что речь идет о так называемых модульных атомных электростанциях мощностью от 300 до 400 мегаватт-часов. Принимая во внимание, что в пиковые часы потребления электроэнергии необходимо около 1300 мегаватт, становится ясно, что подключением к аналогичной АЭС в Эстонии, которая в этом вопросе пошла дальше Латвии, наши потребности не покрываются.

По словам Фелдманис, на этот случай разработчики всегда готовят другие потенциальные проекты.

«Возможно, это будет, например, балтийский совместный проект, но если мощности поскромнее, то это может быть и латвийский проект, — пояснил он. — Сейчас Минэкономики планирует провести оценку этого направления. У нас в Латвии в час пик потребность около 1300 мегаватт, если модульный реактор — на 300 мегаватт, надо понимать, что Балтии ничего не достанется, только нам самим нужно пару таких».

Он также подчеркнул, что строительство АЭС – это дело минимум 10-летнего будущего, потому что здесь необходимо совершенно иное мышление, например, и в вопросах безопасности.

По мнению представителя «Нового Единства» в ответственной комиссии Карлиса Шадурскиса, Латвии обязательно нужна собственная атомная электростанция.

«Я думаю, что это будущее Латвии. Без ядерной энергетики нам трудно говорить об энергетической независимости», — сказал он.

Шадурскис также отметил, что модульные реакторы, благодаря их относительно небольшой мощности, легче строить, они меньше воздействуют на окружающую среду и легче подключаются к электрическим сетям.

А вот член правления Latvenergo Каспар Цикмачc еще до войны России с Украиной ставил под сомнение необходимость АЭС в Латвии. По его словам, самым надежным вариантом был бы проект сотрудничества, например, с Эстонией, где парламент уже одобрил строительство ядерного реактора.

Эдгар Таварс: «Я понимаю, что альтернативы нет»

В свою очередь председатель Латвийской партии зеленых Эдгар Таварс, в свое время протестовавший против строительства АЭС в литовском Висагинасе, с осторожным скепсисом относится к строительству АЭС в Латвии.

«Я не вижу в этом ничего «зеленого», там много рисков, в том числе радиоактивных, но, если мы говорим о современных и малых АЭС, где действительно можно положить на стол доказательства того, что это безопасно, что все риски превентивно предотвращены, тогда можно об этом говорить», — сказал Таварс. Однако он признает, что энергетические проблемы, вызванные развязанной Россией войной, заставили мир по-иному взглянуть на источники электроэнергии.

«Я понимаю, что альтернативы нет», — резюмировал он.