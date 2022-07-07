Алиханов предложил построить отдельную трассу в Калининград

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил построить отдельную железную и автомобильную дороги, которые будут соединять основную территорию России с Калининградом без заезда на территорию Литвы, сообщают РИА Новости.
«Нам нужна железнодорожная ветка. Собственно, она уже существует… Можно построить параллельную, например, выделить ее в какое-то отдельное предприятие, сделать какой-то международный режим ее функционирования», — сказал Алиханов. По его словам, это поможет обеспечить непрерывную наземную связь Калининграда с остальной территорией России.
«Может, какую-то автодорогу внутри этого коридора сделать, которая была бы, скажем так, ограничена каким-то выделенным коридором, за пределы которого невозможно съехать», — добавил он.
Губернатор уточнил, что в первую очередь речь идет о грузовых перевозках, но также могут рассматриваться и пассажирские.
В то же время Алиханов подчеркнул, что технически реализовать такой проект можно только при согласии Литвы на основе общих договоренностей.
Ранее сообщалось, что Литва перестала пропускать через свою территорию попавшие под санкции ЕС российские товары в Калининград.