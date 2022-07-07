Алиханов предложил построить отдельную трассу в Калининград

«Может, какую-то автодорогу внутри этого коридора сделать, которая была бы, скажем так, ограничена каким-то выделенным коридором, за пределы которого невозможно съехать», — добавил он.

Губернатор уточнил, что в первую очередь речь идет о грузовых перевозках, но также могут рассматриваться и пассажирские.

В то же время Алиханов подчеркнул, что технически реализовать такой проект можно только при согласии Литвы на основе общих договоренностей.

Ранее сообщалось, что Литва перестала пропускать через свою территорию попавшие под санкции ЕС российские товары в Калининград.