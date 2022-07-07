Президенты Литвы и Польши в четверг посетят Сувалскский коридор, обсудят безопасность

«Президенты обсудят вопросы безопасности и обороны, ход укрепления восточного фланга НАТО после саммита Альянса в Мадриде», — сообщила администрация президента Литвы.

В конце июня главы стран НАТО в Мадриде подтвердили намерение увеличить силы, дислоцированные несколько лет назад в восточном крыле Альянса, включая Литву, до бригадных подразделений.

Лидеры стран также обсудят агрессию России против Украины, необходимость расширения санкций, применяемых к агрессору, обсудят дальнейшую политическую, военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украины.

Среди тем беседы Науседы и Дуды – укрепление трансатлантических отношений, более тесное сотрудничество с США в целях противодействия угрозам и вызовам, возникающим в регионе.

Сувалкский коридор — это участок границы между Литвой и Польшей шириной около 100 км, который граничит с Калининградской областью с запада и с Белоруссией с востока. В случае войны его захват отрежет союзникам по НАТО сухопутный путь в страны Балтии.

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