В Литве ратификация протоколов о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО – в срочном порядке

Министерство иностранных дел подготовило их и направило в другие учреждения с пометкой «Особо срочно».

Канцлер этого министерства Инга Чернюк заявила в своем представлении, что ратификацию протоколов о присоединении предполагается рассмотреть на внеочередной сессии Сейма, комментарии просят представить «в порядке особой срочности до 10 часов 7 июля 2022 года».

По предварительным данным, правительство может рассмотреть этот вопрос уже в четверг.

Тем не менее Литва не будет первой, кто ратифицирует протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО — это сделал в среду эстонский парламент.

Согласно подготовленным документам, кабинет министров обратится к президенту Литвы с просьбой представить в Сейм для ратификации подписанные в Брюсселе 5 июля протоколы Североатлантического договора о присоединении Финляндии и Швеции.

В связи с этими документами Сейм собирается провести внеочередную сессию на следующей неделе.

Протоколы о присоединении вступят в силу, когда все государства-члены НАТО уведомят правительство США о принятии.

После вступления в силу этих протоколов о присоединении генеральный секретарь Североатлантического союза направит официальные приглашения правительствам Финляндии и Швеции присоединиться к Договору от имени всех участников Альянса.

Финляндия и Швеция станут членами НАТО день депонирования документов о вступлении в правительстве США, говорится в пояснительном документе, подготовленном МИД.

Ранее нейтральные Финляндия и Швеция выразили желание присоединиться к оборонительному союзу после вторжения России в Украину.

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