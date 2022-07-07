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Глава ЕК: Восстановление Украины — беспрецедентная задача

Nuotrauka Ursula von der Leyen/ twitter.com

Восстановление Украины — колоссальная и беспрецедентная задача. Об этом в среду, 6 июля, выступая на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге, сказала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает ТГ-канал VESTI.

«Мы должны собрать все самое лучшее для восстановления Украины. Именно поэтому вместе с Немецким председательством в G7 созовем конференцию высокого уровня после лета. Мы знаем, что никогда раньше мы не сталкивались перед таким колоссальным вызовом в сфере восстановления. Поэтому мы должны звать на борт всех», — отметила президент Еврокомиссии.

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Глава Еврокомиссии уверена, что с помощью партнеров Украина обязательно победит в войне.

«В эти дни мы работаем для того, чтобы помочь Украине выиграть в этой войне, но мы также должны обеспечить, чтобы Украина выиграла мир, и это точно произойдет», — добавила Урсула фон дер Ляйен.

Российское издание Коммерсантъ сообщает о том, что Еврокомиссия готовит юридическую базу для передачи российских активов Украине.

«Еврокомиссия считает справедливым и готовит правовую базу, чтобы замороженные российские активы и активы российских олигархов были переданы на нужды восстановления Украины», — цитирует издание слова Урсулы фон дер Ляйен на выступлении в Европарламенте.

Сообщается, что лидеры стран G7 заявили о готовности использовать активы РФ для помощи Украине по итогам саммита, который прошел в конце июня, однако конфискация активов осложняется различиями в законодательстве европейских стран. 

Напомним, в швейцарском городе Лугано Украина представила план послевоенного восстановления на сумму более 750 млрд долларов, который будет включать 850 проектов для восстановления страны.

belta.by

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