Глава ЕК: Восстановление Украины — беспрецедентная задача

Глава Еврокомиссии уверена, что с помощью партнеров Украина обязательно победит в войне.

«В эти дни мы работаем для того, чтобы помочь Украине выиграть в этой войне, но мы также должны обеспечить, чтобы Украина выиграла мир, и это точно произойдет», — добавила Урсула фон дер Ляйен.

Российское издание Коммерсантъ сообщает о том, что Еврокомиссия готовит юридическую базу для передачи российских активов Украине.

«Еврокомиссия считает справедливым и готовит правовую базу, чтобы замороженные российские активы и активы российских олигархов были переданы на нужды восстановления Украины», — цитирует издание слова Урсулы фон дер Ляйен на выступлении в Европарламенте.

Сообщается, что лидеры стран G7 заявили о готовности использовать активы РФ для помощи Украине по итогам саммита, который прошел в конце июня, однако конфискация активов осложняется различиями в законодательстве европейских стран.

Напомним, в швейцарском городе Лугано Украина представила план послевоенного восстановления на сумму более 750 млрд долларов, который будет включать 850 проектов для восстановления страны.