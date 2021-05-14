Алкоголь по вызову такси

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В Клайпеде водителей такси уличили в незаконной продаже алкоголя. Об этом сообщила пресс-служба Департамента полиции республики.

29 апреля сотрудники отдела профилактики Главного комиссариата полиции вместе с представителем правоохраны провели в портовом городе акцию, в ходе которой были выявлены три нарушения в связи с торговлей алкогольными напитками без разрешения.

После получения информации о том, что таксисты могут продавать спиртное в запрещенные часы, полицейские вызвали такси ночью и попросили водителя продать им алкоголь.

Один водитель, ранее судимый за аналогичные правонарушения, был оштрафован на 195 евро за продажу бутылки водки. В отношении него составили протокол. В багажнике автомобиля полицейские обнаружили еще девять бутылок различных спиртных напитков. После этого было вызвано еще одно такси, водитель продал бутылку спиртного и также был оштрафован на 195 евро.

В ту же ночь на улице Юрейвю сотрудник правоохраны подошел к припаркованной машине такси и спросил водителя, где можно купить алкоголь, мужчина проводил его на другую стоянку, где продал бутылку водки из багажника личной машины.

В багажнике был более широкий ассортимент напитков – 28 банок пива, несколько бутылок водки и бутылка самодельной водки, в результате чего на водителя был составлен протокол не только за незаконную коммерческую, экономическую или финансовую и профессиональную деятельность, но и протокол по статье о незаконном производстве, приобретении, хранении, транспортировке крепких алкогольных напитков. На таксиста наложили штраф в размере 195 евро.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ