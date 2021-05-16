Вдогонку за старожилами ЕС

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В связи с памятной датой вступления в ЕС экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас написал на своей странице в социальной сети Facebook о достижениях Литвы за 17 лет членства в Евросоюзе.

17 лет назад мы вступили в Евросоюз, Литва была одним из беднейших государств сообщества — в 2004 году литовский ВВП на одного жителя (по показателю паритета покупательной способности) достиг всего 50 % от среднего в ЕС и по этому показателю обходил только Латвию, напомнил Ж. Маурицас.

Однако Литва устремилась за европейскими старожилами и уже в 2013 году обогнала Грецию, в 2017-м — Португалию, в 2020-м — Испанию. Так, из четырех южноевропейских стран-старожилов Литве остается обойти Италию (наверное, это возможно в 2025-2027 гг.). Показатель паритета покупательной способности определяется с учетом разницы цен.

Это огромное достижение Литвы, потому что упомянутые южноевропейские страны были в несколько раз богаче Литвы, и когда-то они были одни из самых богатых и мощных в мире. Греция в античный период была центром культуры, демократии и экономики. Испания и Португалия властвовали на просторах мировых океанов и стали крупнейшими и мощнейшими в мире империями в XV веке. А города Италии (Флоренция, Венеция и т.д.) много веков были центрами европейской культуры, искусства и торговли, из которых приглашали специалистов из различных сфер и в Литву. Так давайте ценить то, что мы создали, и не упускать из поля зрения Италию.