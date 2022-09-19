Алла Пугачева просит признать ее «иноагентом» вслед за мужем

Признание Галкина «иноагентом»

Минюст РФ 16 сентября внес Максима Галкина в список физических лиц, выполняющих функцию «иностранного агента». Оно утверждает, что артист ведет политическую деятельность и получает помощь от иностранного источника — Украины.

Галкин в ответ заявил, что его признали «иноагентом» по надуманному поводу, поскольку он не занимается политической деятельностью и не получает денег из Украины. «Со сцены в своих концертах я занимаюсь юмористическим жанром, политической сатирой. Если я обращаюсь к своим подписчикам или зрителям вне жанра, как гражданин, как человек, я это делаю абсолютно искренне. Министерство юстиции, искренность и честность не оплачивается у приличных людей, к которым я, надеюсь, отношусь. Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь», — сказал Галкин.

Отъезд Галкина из России после начала войны

После начала российского вторжения в Украину Максим Галкин уехал из России и неоднократно открыто выступал против войны и политики Кремля. В частности, артист резко осуждал действия российских военных в Буче и обстрелы городов. «В таком количестве страшных вещей виновата Россия, и при этом говорит, что не виновата. Зверства в Буче — это не мы. Малайзийский боинг — это не мы. Мариуполь сравняли с землей — это не мы. В Одессу летит ракета — это мы, но не совсем мы. Все не мы. А мы чего там делаем?» — говорил он.

Галкин продолжил давать концерты за границей, часть средств от которых направлял на помощь украинским беженцам. В России, по его собственным словам, все его выступления были отменены, а рекламные контракты разорваны после того, как он, еще находясь в стране, опубликовал первый антивоенный пост

В начале сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Галкин делал «очень плохие заявления» и что «ему явно с нами не по пути».