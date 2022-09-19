Глава Ryanair предупредил о повышении цен на следующий год

«Это позволит нам предлагать клиентам более низкие тарифы [чем у конкурентов]», — сказал О’Лири.

«Поэтому компания неуклонно растет. У нас было очень сильное лето. Если бы не было проблем с ковидными ограничениями или войной в Украине, в этом году мы бы перевезли около 166 млн пассажиров», — добавил гендиректор Ryanair.

Он указал, что самая большая проблема для конкурентов заключается в том, что топливо, зарезервированное для полетов, было куплено по более высоким ценам, поэтому следует ожидать и более высокого роста цен. То же коснется и Ryanair. По словам О’Лири, на лето 2023 года зарезервировано уже 50% необходимого топлива — этот объем был куплен, когда нефть стоила 92 доллара за баррель, поэтому пассажирам стоит ожидать незначительного повышения цен на билеты.

О’Лири добавил, что в настоящее время существует риск падения цен на нефть следующим летом. Однако, учитывая происходящее в Украине, цены могут и вырасти. «В целом, учитывая рецессию во всем мире, есть признаки, что цена на нефть должна упасть, поэтому мы зарезервировали только половину необходимого нам топлива», — сказал О’Лири.

Он добавил, что существует риск, что из-за экономической ситуации люди станут меньше летать, однако при этом больше пострадают более дорогие авиакомпании. Указывается, что осенние резервации в Ryanair оказались самыми сильными за последние три года — они даже превзошли 2019-й — последний год перед пандемией.

Также уже сейчас есть хорошие результаты по бронированию на рождественский период.

«Надеемся, что не будет новых вариантов ковида или подобных проблем, как в Украине. Надеемся, что сейчас и на Рождество мы сможем хорошо подготовиться к будущему», — сказал О’Лири.

Что касается летнего хаоса, который наблюдался во многих аэропортах, Ryanair сообщает, что авиакомпании повезло, и в основном ей удалось избежать подобных проблем. Это связано с тем, что предприятие получило 70 новых самолетов, а также наняло новых пилотов и обслуживающий персонал.

«У нас все еще есть открытые вакансии, так как нам нужно как минимум еще 2000 членов экипажа, а также 1000 пилотов, чтобы успешно завершить летний сезон следующего года. Многие новые сотрудники все еще проходят обучение, так что с этим проблем нет. У конкурентов следующее лето также будет легче, чем это», — сказал О’Лири.

Глава Ryanair указал, что у авиакомпании все еще есть проблемы с поставками новых самолетов Boeing. К этому лету авиакомпания получила 73 новых самолета, а к лету следующего года планируется получить еще 51.

«У Boeing, похоже, есть проблемы с поставками новых самолетов. К Рождеству у нас должен был быть 21 самолет, но, похоже, что мы получим только 13 или 14. Если поставки задержатся, мы не сможем выполнить то, что запланировали с января по апрель, и это может сказаться на росте следующим летом», — заявил гендиректор Ryanair.

Также О’Лири добавил, что нет оснований для подозрений, что руководство авиакомпании может получить слишком большую

компенсацию. «Во время ковида зарплаты акционерам сократили на 50%. Они будут восстанавливаться постепенно, так как мы активно стремимся привлекать в нашу команду новых сотрудников — как пилотов, так и членов экипажа», — сказал О’Лири.