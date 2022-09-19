В Шилалском районе заложена строительная капсула на площадке будущего военгородка

По его словам, строящиеся три военных городка в Шилале, Вильнюсе и Шяуляй являются «новым этапом в развитии армии».

Планируемая площадь батальонного военного городка в Паюрисе составляет почти 9,5 гектара.

По словам командующего армией, здесь смогут постоянно жить около 800 военнослужащих.

В прошлом году Министерство обороны подписало договор с компанией Salvinta, принадлежащей строительной компании Darnu Group, о строительстве этого военного городка.

В конце августа Darnu Group официально приступила к строительству первого военного городка в Рокантишкес, что в Вильнюсском районе. Вскоре начнется строительство третьего военного городка в Шяуляй, которое будет осуществлять компания Partnerystes projektai keturi группы Eika.

Партнерские контракты на строительство всех трех военных городков подписаны сроком на 15 лет, из которых два с половиной года посвящены проектированию и строительству, а 12,5 лет запланированы на эксплуатацию и обслуживание инфраструктуры.

Строительство этих городков планируется завершить в конце 2023 – начале 2024 года. Во всех трех новых городках смогут работать и служить до 2,5 тыс. военных и гражданских служащих системы обороны.

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