Альтернатива грозящей стагнации – досрочные выборы, считает лидер оппозиции Литвы

Фото BFL/ Витянис Юрявичюса

🔊 Воспроизвести

Досрочные парламентские выборы в Литве это, пожалуй, единственный выход из сложившегося политического цикла, утверждает лидер оппозиции в сейме Виктория Чмилите-Нельсен.

По ее словам, невзирая на то, что премьер Саулюс Сквярнялис решил остаться на посту, вновь сформированная правящая коалиция, кажется, нужна лишь для удовлетворения партийных интересов, а не для обеспечения слаженной работы правительства.

«Новая правящая коалиция, вероятно, приступит к работе без крупных амбиций, а у вновь назначенных министров не будет возможностей взяться за необходимые реформы. Иссякшее правительство без воли к действиям будет стимулировать рост разочарования людей. В такой ситуации ответственные политики обязаны рассмотреть возможность досрочных выборов, поскольку это становится почти единственной альтернативой полуторагодовой стагнации», – завила лидер оппозиции в распространенном во вторник заявлении.

Она утверждает, что из сложного процесса формирования коалиции видно, что приоритет правящих – не стабильность в государстве, не сильные кандидаты на посты министров, а узко политические интересы и сведение личных счетов.

На минувшей неделе о новой правящей коалиции договорились «аграрии», «социал-трудовики», партия «Порядок и справедливость», Избирательная акция поляков Литвы.

Протестуя против этого соглашения во вторник фракцию «аграриев» покинул председатель Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы Витаутас Бакас.

Спикер сейма, также «аграрий» Викторас Пранцкетис отказывается выполнять коалиционное соглашение и уступать должность главы парламента «социал-трудовикам».

Очередные выборы в сейм должны состояться осенью 2020 года.

BNS