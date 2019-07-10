Украина увеличила агроэкспорт в ЕС

Фото из открытых источников

🔊 Воспроизвести

Украинский аграрный экспорт в страны ЕС в январе-мае 2019 года вырос на 30,8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до $2,97 млрд. Об этом сообщила и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева.

«Экспорт украинской продукции в ЕС за отчетный период увеличился на 30,8% – до $2,967 млрд. Импорт увеличился на 12,1% и составил $1,227 млрд», – написала Трофимцева.

Украинскую агропродукцию активнее всего покупают в Нидерландах, Испании, Польше и Германии.

Доля Нидерландов в товарообороте между Украиной и странами ЕС составила 17,6%, Испании – 13,7%, Польши – 13,1%, Германии – 10,8%, Италии – 10,8%, Франции – 5,7%, Великобритании – 4,1%, Бельгии – 3,2%, Португалии – 2,9%, Венгрии – 2,9% и Ирландии – 2,7%.

Основными продуктами в структуре экспорта в ЕС являются зерновые злаки – $1,4 млрд, растительные масла – $610,5 млн, остатки и отходы пищевой промышленности – $272,8 млн, семена масличных культур – $177,4 млн, мясо и пищевые субпродукты птицы – почти $86 млн, плоды, орехи и цедра – $53 млн, изделия из зерна и хлебных злаков – $36,4 млн, мед – $34,6 млн.

Как сообщалось, по итогам 2018 года Украина вошла в тройку главных агропоставщиков ЕС. Аграрии поставили продукцию почти на 6 млрд евро. Годовой рост составил 9%. Украина опередила Китай и уступила лишь США и Бразилии.

А за первый квартал 2019 года общий объем экспорт агропродукции Украины вырос на 22,5% и составил 6,9 млрд долларов.