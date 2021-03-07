Альтернативы для Клайпедского порта

Американская компания Moffatt & Nichol подготовит альтернативы развития южной части Клайпедского порта.
Дирекция порта подписала трехлетний договор на сумму в 139,2 тыс. евро с американской компанией, победившей на конкурсе.
Гендиректор Клайпедского порта Альгис Латакас сказал, что договор с международной компанией, обладающей большим опытом, является очень важным шагом вперед. По его словам, в Клайпедском порту ощущается нехватка территории, поэтому развитие южной его части повысит его конкурентоспособность, привлечет инвесторов.
Moffatt & Nichol за 7 месяцев подготовит четыре альтернативных проектных предложения для нового порта, а позднее будет консультировать в оценке влияния на окружающую среду.
В этой части порта будет формироваться территория площадью около 70 гектаров, а непрерывная линия причала должна составить около 1300 метров. В акватории должен быть оборудован канал шириной около 200 метров с разворотным кругом для судов шириной около 600 метров. Новый порт сможет принимать суда длиной до 400 метров и шириной до 60 метров с осадкой в 15,5 метра.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ