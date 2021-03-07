Альтернативы для Клайпедского порта

Гендиректор Клайпедского порта Альгис Латакас сказал, что договор с международной компанией, обладающей большим опытом, является очень важным шагом вперед. По его словам, в Клайпедском порту ощущается нехватка территории, поэтому развитие южной его части повысит его конкурентоспособность, привлечет инвесторов.

Moffatt & Nichol за 7 месяцев подготовит четыре альтернативных проектных предложения для нового порта, а позднее будет консультировать в оценке влияния на окружающую среду.