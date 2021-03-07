Изменилось расписание транспорта

Компания “Услуги сообщения” отмечает, что контролеры будут следить за потоками пассажиров, за ношением масок, будут напоминать о действующих правилах: в общественном транспорте маски обязательны, равно как и дезинфекция рук на входе и выходе из общественного транспорта. Важно соблюдать дистанцию в 1 м и занимать сидячие места. «За последнюю неделю на некоторых маршрутах количество пассажиров увеличилось, и стало сложнее соблюдать безопасную дистанцию. Поэтому транспорт на этих маршрутах будет ходить чаще», – сказала глава компании Модеста Гусаровене. Изменится расписание автобусов №№ 1G, 2G, 3G, 4G, 5, 7, 10, 20, 21, 22, 23, 25, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 43, 50, 53, 55, 59, 62, 63, 66, 68, 69, 75, 76 маршрутов и всех троллейбусов. Напомним, что временно в столице не курсируют автобусы №№ 65, 88, 89 маршрутов и троллейбусы №№ 3, 14, 15, 20, 21 маршрутов.

Информация «ЛК», vilnius.lt