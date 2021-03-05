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Башня Гядиминаса – на Марсе?

Фото Facebook

Популяризируя Вильнюс как город, привлекательный для туристов, Литва проводит различные рекламные кампании. 

Туристическая компания Литвы Go Vilnius заявила, что новые изображения с исследовательского аппарата Perseverance указывают на то, что Вильнюс может находиться на Марсе. Компания выложила в Facebook снимок, сделанный марсоходом, на котором неизвестный объект в отдалении смутно напоминает башню Гядиминаса.

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Одно из обсуждаемых событий последних дней — посадка марсохода на Красной планете, снимки, опубликованные в интернете. В ближайший месяц специалисты будут проверять все системы и научные инструменты ровера, после чего аппарат начнет изучать породы на дне кратера Йезеро.

Как видим, специалисты по имиджу не преминули воспользоваться этим международным событием.

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Информация «ЛК», vilnius.lt                  

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