Башня Гядиминаса – на Марсе?

Одно из обсуждаемых событий последних дней — посадка марсохода на Красной планете, снимки, опубликованные в интернете. В ближайший месяц специалисты будут проверять все системы и научные инструменты ровера, после чего аппарат начнет изучать породы на дне кратера Йезеро.

Как видим, специалисты по имиджу не преминули воспользоваться этим международным событием.