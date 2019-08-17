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Amazon будет отдавать нераспроданные товары на благотворительность

Photo by Canonicalized on Foter.com / CC BY-SA

Компания Amazon запустит программу, в рамках которой будет передавать нераспроданные или возвращенные товары сторонних продавцов благотворительным организациям.

Как передает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на «Ведомости», об этом сообщается в пресс-релизе ритейлера.

Программа стартует в сентябре и будет называться Fulfillment by Amazon Donations (FBA). Благодаря ей нуждающиеся люди будут получать полезные вещи, отмечает ритейлер.

FBA будет запущен в США и Великобритании. В первой стране Amazon будет работать с организацией Good360, которую компания называет «глобальным лидером в продуктовой филантропии», а во второй — с такими организациями, как Newlife, Barnardo и «Армия спасения».

О том, что Amazon запускает эту программу, ранее написал CNBC. По данным издания, участие в FBA станет опцией по умолчанию для всех сторонних продавцов, однако они будут иметь возможность отказаться от этого. Задача программы, отмечает телеканал, — уменьшить количество товаров, которые приходится выбрасывать, найти им применением и помочь окружающей среде.

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