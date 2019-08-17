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В правлении Lietuvos gelezinkeliai М. Бартушку сменил швед М. Хатсон

Фото BFL/Томаса Лукшиса

В правлении государственной компании Lietuvos gelezinkeliai (Литовские железные дороги) – новый независимый член, швед Матс Хансон. Он сменил там главу предприятия Мантаса Бартушку.

«Не сомневаюсь, что новый член правления улучшит управление Lietuvos gelezinkeliai и будет содействовать проведению в жизнь амбициозных целей группы», – сказал для пресс-релиза председатель правления Lietuvos gelezinkeliai Ромас Швядас.

М. Хансон 16 лет проработал на шведском государственном железнодорожном предприятии Green Cargo, более 20 лет он работал в  правлениях различных транспортных компаний – Sea Rail, DB Cargo Scandinavia, X Rail, Celexor и др.

В правлении Lietuvos gelezinkeliai теперь шесть из семи членов правления являются независимыми.

BNS

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