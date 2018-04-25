Американская технологическая компания Revel Systems расширяется в Литве

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Филиал американской технологической фирмы Revel Systems в Вильнюсе за последний год стал крупнейшим филиалом компании в мире.

В среду компания официально открыла новое, более просторное офисное помещение в здании Quadrum North, в котором на данный момент работает 180 специалистов.