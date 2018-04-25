Уволен с должности глава Каунасской полиции Дарюс Жукаускас

Фото BFL/Теодорас Бялюнас

В связи с лишением права на работу с секретной информацией с поста начальника полиции Каунасского округа снят Дарюс Жукаускас, сообщил в среду Департамент полиции Литвы.

«В связи с лишением доступа к работе с секретной информацией Д. Жукаускас с сегодняшнего дня уволен со службы в полиции», – говорится в сообщении департамента.

Внутренняя проверка подозрений в отношении связей Д. Жукаскаса была начата после получения информации досудебного расследования, в котором каунасского полицейского Донатаса Каралукаса подозревают в принятии взятки, превышающей 10 тыс. евро. Есть подозрения в том, что он мог покрывать нелегальный бизнес.

Фото BFL/Теодорас Бялюнас

По информации департамента, в ходе проверки Д. Жукаскаса было собрано много информации и материалов, которые охватывают различные периоды, на основе этого и было принято решение.