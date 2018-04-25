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Уволен с должности глава Каунасской полиции Дарюс Жукаускас

Фото BFL/Теодорас Бялюнас

В связи с лишением права на работу с секретной информацией с поста начальника полиции Каунасского округа снят Дарюс Жукаускас, сообщил в среду Департамент полиции Литвы.   

«В связи с лишением доступа к работе с секретной информацией Д. Жукаускас с сегодняшнего дня уволен со службы в полиции», – говорится в сообщении департамента.

Внутренняя проверка подозрений в отношении связей Д. Жукаскаса была начата после получения информации досудебного расследования, в котором каунасского полицейского Донатаса Каралукаса подозревают в принятии взятки, превышающей 10 тыс. евро. Есть подозрения в том, что он мог покрывать нелегальный бизнес.  

Фото BFL/Теодорас Бялюнас

По информации департамента, в ходе проверки Д. Жукаскаса было собрано много информации и материалов, которые охватывают различные периоды, на основе этого и было принято решение. 

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В результате проверки констатировалось, что личные качества, поведение, связи Д. Жукаускаса с определенными лицами вызывают обоснованные сомнения в его благонадежности и возможности продолжать работу с секретной информацией. 

Департамент обращает внимание на то, что в ходе проверки не решался вопрос о его виновности в каком-либо преступлении или нарушении, оценивались личные деловые качества, поведение и благонадежность – может ли он далее работать с секретной информацией. 

Это решение Д. Жукаускас намерен обжаловать в суде. 

В Департаменте полиции продолжается служебная проверка действий Д. Жукаскаса и другого бывшего должностного лица на Тенерифе. Проверка будет завершена, не зависимо от того, что они оба уже не работают в полиции.

Газета Lietuvos rytas сообщала, что в июле 2019 года возглавлявший тогда Службу расследования оргпреступлений Криминальной полиции Главного комиссариата Каунасского округа Гедрюс Складас и Д. Жукаускас, который бы в отпуске по уходу за ребенком, вместе с адвокатом прибыли на виллу литовского бизнесмена Раймондаса Карпавичюса на Тенерифе (Испания) и потребовали, чтобы отдыхающие в его доме люди в течение двух суток покинули его. По данным издания, уже тогда шла борьба за наследство болеющего бизнесмена. Вызывалась и испанская полиция. 

Каунасскую полицию временно возглавил глава Управления по иммунитету полиции Литвы Эланас Яблонскас. 

Ранее Д. Жукаускас заявлял, что брошенные ему обвинения являются неадекватными и необоснованными. 

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