Американские внедорожники обойдутся Литве в 145 млн евро

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

В четверг Литва подписала соглашение о покупке 200 американских бронированных внедорожников JLTV производства американской компании Oshkosh Defenseза за 145 млн евро. Договор подписан с правительством США.

Первые машины должны прибыть в Литву к концу 2021 года, а последние — к 2024 году. Они будут переданы в Сухопутные войска и Силы специального назначения.

«Это усилит поддержку Сухопутных войск, Сил специальных операций и конкретные возможности разведки, артиллерии и логистики», — заявил журналистам министр обороны Раймундас Кароблис после подписания договора.

«Это самый современный бронированный внедорожник в мире на сегодняшний день, с действительно отличными характеристиками и безопасностью для военнослужащих. Он определённо будет использоваться не одно десятилетие», — добавил он.

По случаю подписания контракта один образец внедорожника был доставлен к зданию Минобороны.

Это второе по величине приобретение в истории Вооружённых сил Литвы после покупки бронетехники Boxer. Бронированные внедорожники будут распределены различным армейским частям.

Это второе по величине приобретение в истории Вооружённых сил Литвы после покупки бронетехники Boxer. Бронированные внедорожники будут распределены различным армейским частям.

Договор предусматривает, что Литва может купить ещё 300 машин, когда возникнет такая необходимость.

По словам Кароблиса, это будет решено к концу первой части контракта в 2024 году с учётом финансирования и приоритетов оборонной системы.

По словам министра, приобретённые внедорожники понадобятся как для обеспечения обороны Литвы, так и для участия в международных операциях.

Подписавший контракт Сигитас Джекунскас, руководитель Агентства оборонных ресурсов, заявил журналистам, что оснащение внедорожников будет отличаться в зависимости от поставленных задач. По его словам, машины будут иметь более десяти конфигураций.

Маркус Мишель, временный поверенный посольства США в Литве, сказал, что «это не просто приобретение».

«Это действительно сильный символ и знак особо прочных и продуктивных отношений между США и Литвой», — сказал дипломат.

Майк Айви, вице-президент Oshkosh Defense, сказал, что купленные Литвой внедорожники используются в армии США, их намереваются приобрести Словения, Черногория и Великобритания.

В настоящее время литовская армия использует бронированные внедорожники HMMWV и Toyota Land Cruiser 200.

Фото kam.lt

Презентация бронированного внедорожника JLTV в 10.30 — 10.45 на площади у Министерства обороны.

Совместное фото представителей США и Литвы на площади у Министерства обороны на фоне бронированного внедорожника JLTV.

Прибывшие внедорожники JLTV можно будет увидеть в Вильнюсе и в другие дни:

22 ноября с 10.00 до 12.00 — на площади у Министерства национальной обороны

23 ноября с 9.00 до 14.00 — выход на Кафедральной площади во время парада военных на День Вооруженных сил Литвы.

Фото BFL/Ирмантас Гялунас

Информация Министерства обороны