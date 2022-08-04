Amnesty International: действия ВСУ создают угрозу для мирных граждан Украины

Документ отмечает: российские обстрелы жилых домов не всегда являются ответом на действия ВСУ, и деяния российских военнослужащих в Украине являются военными преступлениями. Однако обстрелы домов, занятых военными, законам войны не противоречат.

Вдали от линии фронта солдаты ВСУ также предпочитали занимать жилые дома, а не военные базы, леса или нежилые объекты. AI заявляет, что не было принято мер по эвакуации населения из населенных пунктов, несмотря на то, что представители украинского, в том числе местного руководства постоянно призывают жителей покинуть районы, где могут начаться бои.

«Правительство Украины должно немедленно принять меры о выводу войск из заселенных районов или же эвакуировать мирное население из населенных пунктов, ставших зоной боев», – говорит генеральный секретарь организации Аньес Каламар.

Комментируя отчет, советник главы Администрации президента Украины Михаил Подоляк обвинил AI в причастности к российской кампании дезинформации и пропаганды. «Единственное, что представляет угрозу жизни украинцев, – это армия палачей и насильников, которая пришла в Украину устраивать геноцид», – заявил он.