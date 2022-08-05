СРФП: при обслуживании платежей за калининградский транзит возможны исключения

«СРФП руководствуется применяющимися напрямую нормативными актами Евросоюза, пояснениями Еврокомиссии (ЕК), в которых указано, что санкции не применяются к транзиту грузов железнодорожным транспортом между материковой частью Российской Федерации и Калининградской областью и наоборот, на условиях, предусмотренных ЕК», — говорится в ответе СРФП BNS в четверг.

Так она ответила на вопрос о том, должны ли работающие в Литве банки делать исключения для платежей за калининградский транзит и обслуживать их, даже если они осуществляются физическими и юридическими лицами, находящимися под санкциями ЕС или трансатлантических партнеров.

Министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис заявил ранее на этой неделе, что мнение СРФП будет иметь главное значение для банков, чтобы решить, обслуживать ли платежи.

В ответе СРФП указано, что литовские физические или юридические лица, чтобы использовать исключения или получить разрешение не применять ограничения и обязательства, установленные международными санкциями, должны обратиться в службу за предоставлением исключения.

«Получив запрос на применение исключения, СРФП оценивает каждый случай индивидуально и решает, предоставлять ли исключение», — говорится в ответе.

Временный поверенный в делах России в Литве Сергей Рябоконь на прошлой неделе сообщил, что передал Министерству иностранных дел Литвы ноту по поводу предполагаемого прекращения платежей за услуги калининградского транзита.

Дипломат заявил государственному телеканалу «Россия 24», что операторы, пользующиеся услугами Литовских железных дорог в России, должны оплачивать перевозку грузов, а Вильнюс замкнул все эти платежи на единственный банк Siauliu bankas, который больше не будет осуществлять никакие операции с Россией с сентября.

По его словам, этот шаг — новый удар по транзиту в Калининградскую область через Литву, «только в другом направлении».

На веб-сайте Банк Siauliu bankas сообщается, что после 1 сентября «исключения из осуществления платежей по предварительному согласованию могут применяться к таким случаям, когда платежи осуществляются в гуманитарных целях или для обеспечения государственных функций».

Банк утверждает, что сейчас выясняет ситуацию с ответственными учреждениями.

«Сейчас мы сотрудничаем с ответственными учреждениями по уточнению и отнесению транзитной услуги к функциям государства, затем мы рассмотрим возможность применения к ней исключения, согласно приемлемым для банка рискам», — сказала новостному порталу 15min пресс-атташе Siauliu bankas Моника Рожите.

Скуодис утверждает, что Минтранс представил мнение о необходимости применения исключений к оплате калининградского транзита.

Россия возобновила калининградский транзит подсанкционных товаров в июле — примерно через месяц после того, как Литва запретила его, основываясь на апрельском разъяснении Европейской комиссии.

После того, как Россия назвала ограничения блокадой Калининградской области и пригрозила ответными мерами, Европейская комиссия в июле выпустила новые пояснения о возобновлении железнодорожного транзита.

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