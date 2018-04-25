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TOP,Новости,Экономика

Аналитики: предложенный «новый план Маршалла» – и спасение, и риск

Фото BFL/ Ирмантаса Гялунаса

Пандемия коронавируса в мире вызовет рецессию, соглашаются экономисты, к которым обратилось за комментарием агентство BNS.

Аналитик Luminor полагает, что беспрецедентные меры по спасению экономики могут оказаться действенными, если удастся избежать паники и необдуманных действий, между тем экономист SME Finance говорит, что предложенный «новый план Маршалла» может нести в себе риски, потому что сильно увеличит задолженности предприятий и государств.

«Предварительные результаты показывают, что спад впечатляющий и восстановление довольно медленное (…) Я считаю, что мировая экономика испытает в этом году рецессию, это редкое явление», – сказал BNS экономист Luminor Жигимантас Маурицас.

После того, как глава Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявил, что масштаб координирования этого кризиса должен превышать «план Маршалла» прошлого века, экономист сказал, что планирующиеся сейчас меры превышают все когда-либо принимавшиеся.

«Во всяком случае, планирующиеся меры поощрения экономики не имеют прецедента, таких никогда не было, потому что в те времена не было институций такой важности, которые могли бы оказывать такое большое влияние на экономику (…) Если Федеральная резервная система (Центробанк США – BNS) уже думает предоставлять кредиты напрямую предприятиям или раздавать деньги населению, просто рассылать чеки домой, так называемые «вертолётные деньги – это беспрецедентно», – сказал Ж. Маурицас.

Между тем экономист SME Finance Александр Изгородин говорит, что призывы подготовить «новый  план Маршалла» несколько чрезмерны.

«Мне кажется, что с этим «планом Маршалла» перегибают палку, может, эта коммуникация используется, чтобы успокоить рынки, но какой-то особой логики я в этом не вижу», – сказал BNS А. Изгородин.

По его словам, если разрабатывать всемирный «план Маршалла» и перестараться с поощрением экономики, можно усмотреть и определённые риски.

«Печатание денег без оглядки может привести к тому, что будет другой кризис в будущем, в него компании войдут со значительно большим долгом. Мне лично кажется, что слишком уж много этого поощрения экономики», – отметил А. Изгородин.

Как утверждает экономист Luminor, новый кризис завершится, а после него придется жить с результатами применяемых во время него мер. Он отметил, что одно из последствий – инфляция, ведь на сей раз денежная инъекция, в отличии от 2009 года, осядет не только в финансовых организациях и на фондовых рынках.  

«Может случиться так, что в итоге у нас будет большой инфляционный шок, которого мир не видел уже много лет (…) Деньги непосредственно раздаются домашним хозяйствам, как в Америке, мелким предприятиями даются гарантии, а жителям компенсируют лишение доходов. Все это в долгосрочной перспективе может освободить инфляционную спираль»,  – сказал Ж. Маурицас.

Старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис сказал, что негативное влияние карантина уже ощутили около 20% экономики Литвы. Он подсчитал, что если карантин продлится шесть недель, то внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы сократиться почти на 10%, а если затянется на 12 недель, то тогда падение может достигнуть и 20%. 

В понедельник глава  Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхель Гуррия призвал мир подготовить новый пакет поощрительных мер для экономики в связи с коронавирусом, который бы был более значительным, чем имевшие место в прошлом Новый курс и План Маршалла. 

Подготовить новый План Маршалла в ЕС призывает и премьер Испании Педро Санчес. 

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