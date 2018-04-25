В Польше запрещено выходить на улицу кроме как в магазин, аптеку, на работу или к врачу

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Правительство Польши до 11 апреля ввело дополнительные ограничения в связи с пандемией коронавируса, сообщает Польское радио.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил: «Вводятся ограничения в передвижении. И перед нами — сложная фаза. Потому что эти ограничения касаются каждого из нас, нашей обыденной жизни».

Министр здравоохранения Лукаш Шумовский уточнил: «С сегодняшнего дня нельзя выходить из дома, за исключением неотложных нужд, таких как работа, поход в аптеку, к врачу или в магазин».

Не запрещены индивидуальные выгулы собак, прогулки для здоровья. Но запрещены массовые скопления людей, в т.ч. детей на игровых площадках, пикники и т.д. Любые публичные собрания, то есть собрания более двух человек, запрещены. Ограничения на собрания более двух человек не распространяются на семьи. Не более пяти верующих смогут присутствовать на мессах (не считая священников). Ограничения не касаются волонтеров, которые помогают, например, пожилым людям.

Количество пассажиров в общественном транспорте также ограничено: в салоне сможет находиться не больше людей, чем половина всех мест для сидения.

Каждый, кто возвращается из-за границы, должен пройти двухнедельный карантин. Это не относится к лицам, которые путешествуют в связи с работой.

За нарушение ограничений будут налагаться штрафы до 5000 злотых (около 1090 евро).

Министр Лукаш Шумовский также призвал связываться с врачами, если это возможно, по телефону вместо посещения поликлиник. Он предупредил, что несоблюдение ограничений может закончиться трагически для страны и народа.

По данным на 17.00 24 марта в Польше отмечено почти 800 случаев коронавирусной инфекции Sars-Cov-2, 9 человек умерли.

В настоящее время санитарные службы и лаборатории Польши располагают около ста тысячами тестов, которые используются для тестирования людей на наличие коронавируса. Ежедневно проводится около трех тысяч тестов.