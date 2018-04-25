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В Литве от коронавируса скончался третий человек

Фото из открытых источников

В Литве от коронавируса скончался третий человек, подтвердила BNS директор Вильнюсского департамента Национального центра общественного здоровья Роланда Лингене.

«Да, мы получили эту информацию, человек является пациентом Укмергской больницы.  Пожилой человек, это местный случай», – сказала BNS Р. Лингене.

Директор администрации Укмергского района Дарюс Варнас сообщил BNS, что скончавшийся был в Укмергской больнице, в районе зарегистрированы 11 случаев заболевания. 

Все трое скончавшиеся от коронавируса были пациентами Укмергской больницы. 

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