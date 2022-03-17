Андрикене призывает США укреплять оборону стран Балтии, создать свой «Железный купол»

Вместе с ней в мероприятии, посвященном безопасности Балтийских государств, также участвуют коллеги из парламентов Латвии и Эстонии.

«Железный купол» для стран Балтии

По словам председателя КИД, для перехода от сдерживания к обороне недостаточно одной «перегруппировки сил», для этого нужны изменения и в образе мышления.

Консерватор также подчеркнула, что Литва приняла меры, направленные на улучшение инфраструктуры ее как принимающей страны.

«Мы призываем США прилагать больше усилий по обеспечению нашей обороны, особенно размещая дополнительные многочисленные боевые силы, — сказала она. — В нашем регионе противовоздушная оборона с зенитными системами и ракетными системами большой дальности исключительно важна».

«Нам нужен свой «Железный купол. Противовоздушная оборона (ПВО) над странами Балтии должна быть усилена, включая необходимые ресурсы, такие, как боевая авиация, и наземная ПВО ближней, средней и большой дальности в странах Балтии и вокруг них», — добавила Андрикене.

Говоря о «Железном куполе», политик имела в виду современную израильскую систему ПВО, предназначенную для защиты страны от регулярных террористических выпадов.

По словам Андрикене, это показало бы «политический хребет НАТО» и гарантировало бы, что блок на самом деле готов защищать «каждый сантиметр Альянса».

«Для этого нам нужна сильная политическая воля со стороны США», — сказала политик, обращаясь к Хельсинкской комиссии, в составе которой преобладают американские конгрессмены от правящего большинства и оппозиции как из Сената, так и из Палаты представителей.

Критика в адрес Китая

Говоря о войне в Украине, часть речи Андрикене посвятила и вопросу дипломатического конфликта Китая и Литвы.

«Хотя Россия по-прежнему является самой серьезной и самой трудно переживаемой угрозой для стран Балтии, Китай становится постоянной угрозой для нашей национальной безопасности. Пока режим (Владимира) Путина использует тяжелые вооружения, Китай превращает в свое оружие межгосударственные торгово-экономические отношения», — сказала парламентарий.

«Китай жаждет доминирования, а не сотрудничества», — добавила она.

В прошлом году Литвы разрешила Тайбэю открыть представительство под названием Тайваня. Это решение навлекло гнев Пекина — он ограничил отношения с Вильнюсом и стал блокировать литовский экспорт.

В связи с этими действиями Евросоюз в конце января обратился во Всемирную торговую организацию из-за торговой практики Китая.

«Литва четко сказала, что считает такую манипулятивную политику Китая противоречащей нашим демократическим ценностям и вызовом для безопасности, — сказала политик. — Случай Литвы — испытание для всего демократического мира, будем ли мы способны оказать сопротивление экономическому насилию и сдержать Китай от попыток проталкивать вперед свои «красные линии» и использовать насилие как обычный инструмент внешней политики для достижения своих целей».

По ее словам, действия Китая должны получить надлежащий ответ.

«Литва не отступит. Общение с демократическим Тайванем — наш прямой интерес», — сказала Андрикене.

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